Bebés gemelos mueren junto a su madre tras el impacto del huracán Helene

El huracán Helene ha dejado una desgarradora tragedia en Georgia, donde Kobe Williams, una madre de 27 años, y sus gemelos recién nacidos, Khyzier y Khazmir, fallecieron a causa de la tormenta.

Según la agencia AP, la joven madre había seguido el consejo de su padre de refugiarse en el baño de su casa rodante en la localidad de Thomson, mientras el huracán azotaba su comunidad rural.

La tragedia ocurrió cuando un árbol de gran tamaño cayó sobre su vivienda, aplastando a Kobe y sus dos hijos de apenas un mes de vida.

Obie Williams, el padre de Kobe, relató que poco antes del accidente, había hablado con su hija por teléfono.

Twin babies who died alongside their mother in Georgia are youngest-known Hurricane Helene victims https://t.co/YGNeeESm0w pic.twitter.com/G0hnIxP7mk

— WGN TV News (@WGNNews) October 3, 2024