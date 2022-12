Sin embargo, para mala fortuna de la conductora, la gente le reclamó que mientras ella se hacía cambio de look, el pequeño tenía que soportar el cabello largo, por lo que los comentarios en la imagen fueron enfocados en que al niño ya le urgía un corte y la gente no se lo pidió de forma tan amable.

¿Francisca se rehúsa a cambiarle el look a su bebé?

La cuenta de Instagram de ‘People en Español’ reposteó la imagen de Gennaro y los comentarios no se hicieron esperar: “Le urge un corte de cabello”, “Ya es hora de llevar a Genaro a la peluquería para que el folículo crezca fuerte, una sugerencia”, “No le deje pelo largo es un niño no es hembra no está bien!”, “Cortarle ese hermoso cabello sería un pecado. Espero no se lo corten. Se le ve súper elegante y bellísimo”.

El debate por el cabello de Gennaro continuó: “Omg que le corte ese pelo el pobre”, “Él es bello pero necesita un recorte de hombres. Si quieres su pelo largo cuando crezca allá él. Ahora es un niño y no debe parecerse a una nena”, “Que mucho le gusta a la gente dar opiniones que nadie les pide. Su Madre sabrá si le corta o no El pelo. No Sean metiches”, “Le vas a cortar el pelo por tenerlo como tú?”, “Que le corten el pelo, parece una nena”.