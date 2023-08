Beatriz Adriana hace fuerte acusación contra el Buki

Con el intérprete de la canción «Si no te hubieras ido» estuvo casado por cuatro años, desde 1983 a 1987.

Ahora, la cantante mexicana no ha tenido miedo de revelar lo que pasó con el padre de su hija.

«Le creí que era un hombre de Dios y sin conocerlo me pidió que me casara con él», escribió la cantante.

Además, declaró que cuando conoció el cantante no tenía «ni carro» y así aceptó ser su esposa.

En el mismo escrito, la cantante aclaró que ella no sabía quién era Marco Antonio Solís en el inicio de su carrera.

Le quitaron todo

«Mi patrimonio de toda una vida de trabajo me la robaron y no tuve el corazón para meterlos presos», aseguró la cantante.

«Mi hija cuando creciera me podría reprochar de que metí a su papá a la cárcel», dijo que eso la detuvo.

«Porque si yo hacía la denuncia, aunque después yo dijera que no los metieran a la cárcel, no me harían caso», escribió.

«Yo no tuve corazón para meterlos presos, pero ellos si tuvieron el corazón para robarnos», acusó la cantante.