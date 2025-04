La vez que Alfio Basile expulsó del vestuario al Papa Francisco

Basile echó al papa Francisco

El fútbol argentino está lleno de anécdotas inolvidables, pero pocas tan sorprendentes como la que involucra a Alfio “Coco” Basile y al papa Francisco.

Todo ocurrió el 13 de marzo de 1998, cuando Basile debutaba como técnico de San Lorenzo.

Ese día, el equipo se enfrentaba a Platense y Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, bajó al vestuario a bendecir a los jugadores.

Bergoglio era un hincha declarado del Ciclón y acostumbraba visitar el equipo antes de los partidos.

Basile expulsó a Bergoglio por considerarlo “mufa” antes de un partido

Sin embargo, Basile no estaba dispuesto a romper sus rituales ni tolerar distracciones.

Al ver al sacerdote en el vestuario, pidió al presidente del club, Fernando Miele, que lo sacara del lugar.

“Usted me contrató porque no le ganan a nadie. No sirve lo que hace este cura. Echalo de acá porque no lo quiero, ese tipo es mufa”, habría dicho Basile.

Miele cumplió la orden y Bergoglio, con total serenidad, abandonó el vestuario sin reclamar.