Barcelona golea al Celta con exhibición de Lewandowski

El Barcelona consigue una valiosa victoria 4-2 ante el Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos, en un partido vibrante por la jornada 12 de LaLiga 2025.

El joven Lamine Yamal volvió a ser determinante con un gol y una asistencia, mientras que Robert Lewandowski firmó un doblete para mantener a los azulgranas en la pelea por el liderato.

Un inicio trepidante con dominio culé

El partido comenzó con intensidad y con el Barcelona tomando la iniciativa desde el primer minuto.

Apenas al minuto 9, el árbitro señaló penalti a favor del conjunto visitante tras una revisión del VAR. Lewandowski asumió la responsabilidad y convirtió el 1-0 con un disparo ajustado al poste derecho.

El Celta reaccionó de inmediato: al minuto 10, Sergio Carreira aprovechó un descuido defensivo y empató el encuentro 1-1, desatando la ilusión local.

Pero la alegría duró poco. A los 36 minutos, Lewandowski volvió a marcar tras una jugada colectiva liderada por Marcus Rashford y Dani Olmo, devolviendo la ventaja al Barça.

Antes del descanso, el conjunto gallego encontró nuevamente el empate con un potente disparo de Borja Iglesias desde fuera del área, estableciendo el 2-2 momentáneo.

Lamine Yamal brilla y guía el triunfo azulgrana

El segundo tiempo fue el escenario del show de Lamine Yamal, quien a sus 18 años sigue confirmando su papel como figura emergente del fútbol mundial.

A los 48 minutos, el extremo catalán definió con clase desde el costado derecho para el 3-2, en una jugada que combinó velocidad, técnica y precisión.

El Barcelona dominó con el balón, apoyado en el control de Frenkie de Jong y la visión de Dani Olmo, mientras el Celta apostaba por el contragolpe con Iago Aspas y Bryan Zaragoza. Sin embargo, la defensa azulgrana, liderada por Eric García, resistió con solidez.

El golpe final llegó al 72’, cuando Lewandowski completó su doblete de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Alejandro Balde, sentenciando el 4-2 final.