Barcelona aplasta al Atlético y manda mensaje brutal en LaLiga

El Barcelona firmó una de sus actuaciones más sólidas de la temporada y frenó el invicto de 13 partidos del Atlético de Madrid con un 3-1 que reafirma su liderato en LaLiga.

La reacción del equipo de Hansi Flick fue inmediata tras el gol inicial de Álex Baena, y la remontada llegó con anotaciones de Raphinha, Dani Olmo y un tanto final de Ferran Torres cuando los colchoneros estaban volcados en ataque.

El triunfo no solo tiene peso por el marcador: también representa un retorno claro a la identidad competitiva que el Barça había perdido en sus últimos encuentros.

Un Barça reconocible: presión, intensidad y la vuelta del fútbol que esperaba la afición

La primera gran clave: el Barcelona volvió a verse como el equipo dominante que recordaba a su versión del torneo pasado.

Flick recuperó un equipo intenso, con presión alta constante y circulación agresiva desde la mitad del campo.

Aunque el Atlético golpeó primero, los azulgranas mantuvieron el control del ritmo y respondieron rápido.

La fórmula funcionó incluso cuando el rival ajustó líneas y buscó incomodar con posesiones largas. Barcelona supo sufrir cuando el Atlético presionó por el empate, pero no renunció a su plan.

Los problemas físicos también influyeron en los ajustes: con Frenkie de Jong fuera por fiebre, Flick volvió a adelantar a Eric Garcia al mediocampo, mientras que Gerard Martín ocupó la central. Ambos cumplieron, pese a los momentos de agobio en el cierre.

Pedri y Raphinha: los líderes que sostuvieron la remontada

El Barcelona ganó porque tuvo a dos figuras en modo dominante: Pedri y Raphinha.

El canario volvió a demostrar por qué es el jugador más determinante del equipo. Fue el eje creativo, la brújula en cada ataque y el futbolista que marcó el camino hasta que salió por molestias o cansancio. Con su salida, el equipo lo resintió.

Del otro lado, Raphinha jugó un partido cargado de energía, presión, desborde y liderazgo emocional. Marcó el gol del empate y mantuvo al Barça activo cuando más lo necesitaba.

La irregularidad de Lamine Yamal obligó al equipo a apoyarse en ellos dos, quienes respondieron con jerarquía.

El lunar: Lewandowski falló un penal clave

La única nota negativa para el Barcelona fue el desempeño de Robert Lewandowski, quien falló un penal que pudo cambiar el desarrollo temprano del partido.

Su disparo se fue por encima del arco y su actuación general fue errática, lenta y con pérdidas peligrosas.

Aun así, el Barcelona encontró cómo sobreponerse.

Lo que viene para ambos

El Barcelona visita al Betis el 6 de diciembre y recibe al Eintracht Frankfurt el día 9 en Champions League.

El Atlético enfrentará al Athletic Club el mismo sábado y al PSV Eindhoven en la Fecha 6 de Champions.

El triunfo deja al Barça con 37 puntos y el liderato asegurado por una jornada más, mientras que el Atlético cae al cuarto lugar con 31 unidades.

