El pasado 16 de mayo se reportó su desaparición

Autoridades señalan que pudo ser un accidente

¿Qué le ocurrió a José Rafael Malavé Lebrón?

La comunidad hispana de Kissimmee, en Orlando, Florida, amaneció este lunes preguntándose todavía qué le pasó a José Rafael Malavé Lebrón, un conocido barbero hispano de la localidad, donde hoy le recuerdan con veladoras y flores a las afueras del que solía ser su hogar de trabajo.

José fue encontrada muerto en un estaquen tras días desparecido. Esto según informó la Oficina del Alguacil del condado Orange. Las investigaciones iniciales apuntan a que su muerte se debe a un accidente. Pero ni amigos ni sus clientes y muchos menos sus familiares se resignan a esas hipótesis. Creen que hay un culpable y debe ser atrapado para que pague por su delito.

Barbero hispano desaparece y lo encuentran muerto en un estanque

La desaparición del puertorriqueño de 36 años la reportó su familia el pasado 16 de mayo, casi 24 horas después de no saber de su paradero. La casa de Malavé se llenó poco a poco de angustia a medida que transcurrían las horas. No podían explicar el por qué de su demora. Simplemente había salido a llevar a un amigo y ahora no respondía ni a sus llamadas.

Su esposa, Sofía Ramírez, quien tiene siete meses de embarazo, comenzó a temer lo peor y en su desesperación acudió a la policía y posteriormente inició una campaña de búsqueda a través de las redes sociales publicando su fotografía con un atuendo negro, con el nombre de su barbería, y un gran sombrero haciéndose viral. La comunidad hispana le conocía por su trabajo y ayudó a divulgar su imagen y la del Cadillac ATS, negro, que conducía al salir de casa.