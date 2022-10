Fue durante un encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, donde la influencer fitness mencionó que las formas curvilíneas de la hija de Jenni Rivera no serían algo que ella imitaría. “No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace muy sexual”, comenzó a decir Bárbara.

Bárbara de Regil Chiquis: Ataques en redes sociales

Fue desde su cuenta de Twitter, donde la hija de Jenni Rivera se mostró segura de sí misma y, aunque no mencionó directamente a las famosas, sí mencionó que no estaba interesada en las críticas negativas en su contra. “Hoy decidí que me sigue valiendo ma*** los que no me quieren. Yo me amo… y miss boss bees también, así que BANANAS! Me la siguen pelando! #TryAgain #AbejaReina”, escribió la intérprete de éxitos como Baila Así , Vas a volver o Paloma Blanca el pasado 4 de agosto.

Algunos de los mensajes de enojo ante la actriz por haber juzgado el físico de la famosa hija de la fallecida Jenni Rivera: “Mejor que se vaya a vender proteína falsa”, “Ya está grande para andar molestando de esa manera a una cantante” y “No que muy body positive?”. ARCHIVADO DE: Bárbara de Regil Chiquis