Bárbara Bermudo sufrió graves síntomas por su enfermedad

La expresentadora del programa Primer Impacto, de Univisión, explicó a través de su cuenta de Instagram todo el proceso que ha vivido en los últimos años hasta llegar a remover sus prótesis. Entre lágrimas, Bárbara Bermudo habla sobre los problemas de salud que tuvo a raíz de no cambiar en el tiempo requerido sus implantes mamarios.

Todo empezó cuando sintió dolencias gastrointestinales hace unos años. “Fue identificado como diverticulitis, tuve más de cuatro ataques, dos que me enviaron al hospital”, expresó la esposa del periodista Mario Andrés Moreno, quien no ha dejado de apoyarla en este proceso.

Bárbara Bermudo síntomas enfermedad: No cambió los implantes a tiempo

“En uno de los casos, una microperforación en el intestino. Me sentía cansada, con fatiga, el pelo comenzó a debilitarse, las uñas también. Tenía dolor en las coyunturas y pensé que todo era parte de la edad”, reveló Bárbara en un video compartido a través de Instagram.

“Luego empecé a experimentar otros síntomas inexplicables que me ya me preocupaban un poquito más, la urticaria o rash por todo el cuerpo”, indicó. Como ya se mencionó, la enfermedad que desarrolló fue Síndrome de Asia por no cambiar en el tiempo debido los implantes.