La periodista se ha mostrado de forma inesperada

Habla sobre cómo ha sido su vida

¿Qué es lo que pasado desde la operación?

Bárbara Bermudo hace unos meses vivió un difícil momento al tener que quitarse sus implantes de seno ya que le provocaron una enfermedad llamada Síndrome de Asia. Ahora la periodista ha mostrado cómo va su recuperación.

Pues en un video compartido en Instagram acompañada de sus hijas, Bárbara mostró cómo ha quedado su cuerpo en estas semanas posteriores a la cirugía dónde le removieron sus implantes. Por ahora todo va bien con su estado de salud.

¡Todo el proceso!

«Después de varias semanas un poco aislada por un proceso que me tocó vivir que luego compartiré, les cuento que me siento mucho mejor y lista para el verano», comenzó escribiendo la periodista puertorriqueña. «Hoy por primera vez me siento cómoda luciendo mi traje de baño.»

Bermudo nunca ha dejado de recibir mucho apoyo por parte de sus seguidores. «Muchas me han enviado preguntas , inquietudes y han expresado su miedo. Tres meses después me siento feliz de los resultados pero lo más importante recuperar poco a poco mi salud.» ARCHIVADO COMO: Bárbara Bermudo se muestra