Bárbara Bermudo rompe en llanto en vivo

La ex conductora de Primer Impacto habla de su explantación de prótesis mamaria

“He tocado fondo”

Bárbara Bermudo prótesis mamaria. La periodista puertorriqueña de 47 años de edad, Bárbara Bermudo ha sido el centro de atención en las últimas horas tras una publicación que compartió en las redes sociales. En el clip se puede ver a la conductora romper en llanto para confesar el gran dolor físico que actualmente se encuentra sufriendo.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la ex conductora del programa de noticias Primer Impacto, se grabó con lágrimas en los ojos confesando que quiere que le sean removidos de una vez los implantes mamarios. Además confiesa que ha tocado fondo en cuestión de su salud.

Bárbara Bermudo habla sobre su explantación de prótesis mamaria

“Espero que una vez me remuevan los implantes mamarios pueda decir que me siento un poco mejor. Creo que he tocado fondo con el tema de mi salud”, dijo en el video de su red social, en donde mantiene las esperanzas de volver a retomar su buena salud al quitarse los implantes.

Cabe mencionar que la puertorriqueña ha sabido destacar como una gran persona siendo madre y esposa. Además, se ha sabido ganar el respeto de sus seguidores que constantemente la elogian en las redes sociales en cada post que comparte, en donde recibe cientos de mensajes de sus seguidores.