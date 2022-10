Bárbara Bermudo por fin cuenta por qué salió de Univision

Confiesa la conductora que guardó silencio por mucho tiempo

“Fue una decisión inmadura de mi parte, pero tenía mucho dolor”

Bárbara Bermudo salida Univision. Una de las periodistas con mejor recibimiento que la cadena televisiva Univisión ha tenido a su cargo, ha sido Bárbara Bermudo, quien lamentablemente en el 2017, después de 15 años de formar parte de la familia de dicha cadena, no renovaron su contrato, pero fue por decisión de la propia puertorriqueña, informó la revista Hola.

Pero ahora, tras varios años de haber salido de Univisión, Bárbara Bermudo tuvo una extensa y muy interesante conversación con la periodista Giselle Blondet mediante su podcast ‘Lo que no se habla’ en donde confesó que vivió cosas que le afectaron bastante en su persona.

Bárbara Bermudo salida Univision: Confiesa lo que vivió dentro de la cadena de televisión

Valiente y dispuesta a contar su versión de la historia, la guapa puertorriqueña decidió sincerarse en el podcast de su gran amiga Giselle Blondet y charlar sobre lo que sucedió con dicha cadena televisiva, en la que formó parte por más de 10 años, pues aseguró que muchas cosas buenas vinieron después y se dedicó a su bebé Sofía.

“Yo pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño dentro de Univisión, que ya no están afortunadamente, pero me ayudaron a procesar las cosas de una manera diferente, me ayudaron a perdonar, a saber, que con el sufrimiento uno encuentra su propósito”, contó la periodista. Archivado como: Bárbara Bermudo salida Univision