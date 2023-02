Aunque remarcó que se encuentra recuperándose y que ‘se siente poderosa’ la puertorriqueña aseguró que ha sido un proceso un poco complicado. Todo el proceso comenzó cuando Bárbara comenzó con problemas gastrointestinales: “Fue identificado como diverticulitis, tuve más de cuatro ataques, dos que me enviaron al hospital”, comenzó diciendo.

Explica a detalle como sucedieron las cosas

“En uno de los casos, una microperforación en el intestino. Me sentía cansada, con fatiga, el pelo comenzó a debilitarse, las uñas también. Tenía dolor en las coyunturas y pensé que todo era parte de la edad. Luego empecé a experimentar otros síntomas inexplicables que me ya me preocupaban un poquito más, la urticaria o rash por todo el cuerpo”, relató en un video compartido en su Instagram.

Posteriormente, la periodista de origen puertorriqueño comentó que derivaron algunos otros problemas de salud, tales como sinusitis crónica e infecciones urinarias, dormía mal y padecía de mucha ansiedad. “Comencé a tener una ansiedad que me estaba volviendo loca, no dejaba de llorar”, se confiesa. Archivado como: Bárbara Bermudo implantes de seno