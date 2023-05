Fue muy importante en la vida del ex mandatario, ya que le dio a Barack Obama un trabajo de verano en el bufete de abogados, donde el futuro presidente conoció a su esposa, Michelle. Minow también fue uno de los primeros partidarios de Obama cuando el entonces senador de Illinois consideró postularse para presidente, dijo Nell Minow.

La noticia del sensible fallecimiento fue confirmada por su propia hija, Nell Minow, quien reveló que Newton murió este sábado 6 de mayo cuando se encontraba en su casa de Chicago. A pesar de que no han confirmado las causas de su muerte, todo parece indicar que fue natural, ya que la familiar mencionó que “Él quería estar en casa. Tenía una buena vida”.

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama se encuentra de luto, por el sensible fallecimiento de un ser muy querido por el ex mandatario. A través de sus redes sociales dio a conocer la terrible noticia de la muerte de una persona que fue muy importante en su vida y en el mundo de las Comunicaciones.

“Siempre tendré una gran deuda con Newt, sobre todo porque me ayudó a presentarme a Michelle cuando ambos éramos jóvenes abogados en Chicago. Lo extrañaremos mucho, al igual que extrañamos a su amada esposa, Jo, quien falleció el año pasado, y enviamos nuestro amor y pensamientos a su familia”, agregó en su post. Archivado como: Barack Obama de luto

Inmediatamente, comenzaron a llegar los mensajes enviando sus condolencias para el ex presidente de los Estados Unidos quien se mostró bastante dolido por la noticia de la muerte de quien consideró un ser querido: “¡Gran hombre, una suela pérdida demasiado pronto!”, “Mis condolencias”, dijeron un par de usuarios

Fue el primer funcionario en obtener un premio

Minow se convirtió en el primer funcionario del gobierno en obtener un premio George Foster Peabody a la excelencia en la radiodifusión. El hoy occiso renunció en mayo de 1963 para convertirse en vicepresidente ejecutivo y consejero general de Encyclopedia Britannica Inc. en Chicago, según The Associated Press.

Su hija, Nell Minow, mencionó que a su padre le encantaba la televisión y deseaba haber sido recordado por defender el interés público en la programación televisiva, en lugar de sólo unas pocas palabras en su discurso mucho más amplio. “Su meta número 1 era darle a la gente opciones”, dijo. Archivado como: Barack Obama de luto