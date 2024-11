Barack Obama lamenta condiciones en contra para los gobernantes demócratas

El expresidente Barack Obama expresó este miércoles su preocupación por los desafíos actuales que enfrentan los gobiernos demócratas en todo el mundo.

Obama señaló que estos obstáculos, que denominó «vientos en contra», se deben a una combinación de factores globales que afectan el día a día de la gente.

Entre las causas, mencionó la pandemia, el aumento de precios y la percepción de que, pese a trabajar arduamente, muchas personas apenas logran mantenerse a flote.

«Estos problemas tienen solución, pero solo si nos escuchamos unos a otros y respetamos los principios constitucionales y las normas democráticas que han hecho grande a este país», aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales.

