Barack Obama conmueve a veteranos de Corea y Vietnam con una emotiva bienvenida en Washington D.C.
Publicado el 11/11/2025 a las 14:42
- Obama conmueve a veteranos
- Biden envía mensaje emotivo
- Trump encabeza ceremonia oficial
El expresidente Barack Obama protagonizó un momento inolvidable al recibir personalmente a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que arribaron a Washington D.C. en el tradicional Vuelo de Honor.
De acuerdo con ‘EFE’, el gesto ocurrió el pasado fin de semana, pero se volvió viral tras un video compartido por el exmandatario en sus redes sociales.
Obama aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los 69 veteranos que viajaron desde distintos puntos del país para conmemorar el Día de los Veteranos. “En vísperas del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.”, escribió en su cuenta de X.
En el video se observa el momento en que Obama sorprende a los pasajeros al hablarles desde los altavoces del avión. “Hola a todos… solo quería darles las gracias”, dijo el expresidente mientras los tripulantes lo miraban entre sonrisas y asombro.
Un tributo a quienes sirvieron a la nación
Tras el emotivo saludo, Obama esperó en la pista para recibir a los veteranos uno por uno. Les estrechó la mano, intercambió palabras con ellos y les entregó una Moneda Presidencial de Desafío, un símbolo de honor reservado para reconocer servicios excepcionales.
“A todos aquellos que sirvieron valientemente a nuestra nación, gracias a ustedes y a sus familias por su extraordinario servicio”, expresó el exmandatario demócrata.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
El gesto de Obama fue ampliamente elogiado por ciudadanos y asociaciones de veteranos que destacaron su sensibilidad y cercanía.
Dicho evento coincidió con los preparativos nacionales para el Día de los Veteranos, una fecha que Estados Unidos celebra cada 11 de noviembre para honrar a quienes han defendido al país en conflictos armados, detalló ‘CBS News’.
Biden también rinde homenaje a los veteranos
El expresidente Joe Biden también se sumó a los mensajes de reconocimiento en redes sociales. “Nuestra nación tiene una obligación sagrada: preparar a quienes enviamos a situaciones de peligro, apoyar a sus seres queridos cuando están fuera y proveer para ellos y sus familias cuando regresan a casa”, escribió.
Biden destacó que el servicio de los veteranos fortalece la democracia estadounidense y recordó el sacrificio de miles de familias militares.
“En este Día de los Veteranos, honramos a todos los valientes hombres y mujeres que respondieron al llamado a servir y defender. Nuestra nación es más fuerte y nuestra democracia más segura gracias a su servicio y sacrificio”, agregó.
Ambos exmandatarios, pertenecientes al Partido Demócrata, coincidieron en enviar un mensaje de unidad y gratitud hacia los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas en defensa de la libertad. Sus palabras generaron una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios expresaron orgullo por los homenajes.
Former President Barack Obama surprised a flight of Korean, Vietnam, and World War II veterans and their families ahead of the Veterans Day holiday. https://t.co/YTwnir57FW pic.twitter.com/qOhBUbkm56
— ABC News (@ABC) November 11, 2025
Ceremonia nacional encabezada por el presidente Trump
Mientras tanto, el actual presidente Donald Trump encabezará este lunes la ceremonia oficial del Día de los Veteranos.
El acto se llevará a cabo en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, uno de los lugares más emblemáticos del país.
Trump depositará una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido y pronunciará un discurso en honor a los más de 400.000 veteranos sepultados en ese camposanto militar. El evento marca el cierre de una serie de actos conmemorativos a nivel nacional.
El homenaje de Obama, sumado a los mensajes de Biden y las ceremonias oficiales del gobierno, refuerza el espíritu de respeto y reconocimiento hacia quienes han servido a Estados Unidos. En un clima político polarizado, los veteranos siguen siendo símbolo de unidad, sacrificio y gratitud nacional, según ‘EFE’ y ‘CBS News‘.