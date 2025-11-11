Barack Obama conmueve a veteranos de Corea y Vietnam con una emotiva bienvenida en Washington D.C.

Obama conmueve a veteranos

Biden envía mensaje emotivo

Trump encabeza ceremonia oficial

El expresidente Barack Obama protagonizó un momento inolvidable al recibir personalmente a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que arribaron a Washington D.C. en el tradicional Vuelo de Honor.

De acuerdo con ‘EFE’, el gesto ocurrió el pasado fin de semana, pero se volvió viral tras un video compartido por el exmandatario en sus redes sociales.

Obama aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los 69 veteranos que viajaron desde distintos puntos del país para conmemorar el Día de los Veteranos. “En vísperas del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.”, escribió en su cuenta de X.

En el video se observa el momento en que Obama sorprende a los pasajeros al hablarles desde los altavoces del avión. “Hola a todos… solo quería darles las gracias”, dijo el expresidente mientras los tripulantes lo miraban entre sonrisas y asombro.

Un tributo a quienes sirvieron a la nación

Tras el emotivo saludo, Obama esperó en la pista para recibir a los veteranos uno por uno. Les estrechó la mano, intercambió palabras con ellos y les entregó una Moneda Presidencial de Desafío, un símbolo de honor reservado para reconocer servicios excepcionales.

“A todos aquellos que sirvieron valientemente a nuestra nación, gracias a ustedes y a sus familias por su extraordinario servicio”, expresó el exmandatario demócrata.

El gesto de Obama fue ampliamente elogiado por ciudadanos y asociaciones de veteranos que destacaron su sensibilidad y cercanía.

Dicho evento coincidió con los preparativos nacionales para el Día de los Veteranos, una fecha que Estados Unidos celebra cada 11 de noviembre para honrar a quienes han defendido al país en conflictos armados, detalló ‘CBS News’.