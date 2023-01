“La brutal e injustificada paliza propinada a Tyre Nichols y su muerte a manos de cinco policías de Memphis es solo el último y doloroso recordatorio de lo mucho que le queda por hacer a Estados Unidos para arreglar la forma en que vigilamos nuestras calles”, expresaron en las redes sociales el exmandatario de los Estados Unidos y la ex primera dama.

Por medio de su perfil en Twitter, los Obama se expresaron ante este lamentable hecho y responsabilizaron a los presuntos culpables sobre los sucesos ocurridos. El caso de Tyre Nichols, sigue causando profundo dolor en la sociedad, quienes no han dejado de manifestarse y destacar el video donde se observa la brutal paliza que recibió a manos de las autoridades.

¿Trump también opinó al respecto?

Pero Barack y Michelle Obama, no fueron los únicos que se manifestaron al respecto. El expresidente Donald Trump dijo el sábado que las imágenes de la brutal golpiza propinada a Tire Nichols por cinco policías de Memphis son “horribles” y el hecho “jamás debió haber sucedido”, informó la agencia The Associated Press.

“Me pareció terrible. Él estaba en un gran predicamento. Lo estaban vapuleando. Eso jamás debió haber sucedido”, dijo Trump el sábado en entrevista con The Associated Pess, un día después de que las autoridades difundieran las imágenes de la agresión contra el hombre negro, de 29 años, durante un control de tránsito, detalló el medio.