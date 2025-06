Bannon exige deportar a Musk y confiscar SpaceX.

Steve Bannon, ex estratega de la Casa Blanca y voz influyente de la ultraderecha estadounidense, pidió al expresidente Donald Trump que abra “una investigación formal” sobre el estatus migratorio de Elon Musk.

Asegura que el magnate “es un migrante irregular” y que “debería ser deportado de inmediato”.

Desde su pódcast War Room, también instó a confiscar SpaceX aplicando la Ley de Producción de Defensa.

Así lo informó EFE.

🚨 BREAKING: Steve Bannon calls for Elon Musk to be deported, says Trump admin should investigate Musk’s “drug use” and suspend his security clearance – NYT

“They should initiate a formal investigation of his immigration status because I am of the strong belief that he is an… pic.twitter.com/UxWZsubGwq

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 5, 2025