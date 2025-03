Bank of America entregará un pago de $300 dólares a ciertos clientes

Los clientes que hayan sido propietarios o copropietarios de una cuenta corriente personal en Bank of America en los últimos 12 meses tampoco podrán acceder al bono.

Sin embargo, las cuentas fiduciarias, comerciales y las Bank of America Advantage SafeBalance Banking para Banca Familiar no califican para esta oferta.

Las cuentas elegibles incluyen Bank of America Advantage SafeBalance Banking, Advantage Plus Banking y Advantage Relationship Banking.

Bank of America ha lanzado una nueva promoción que permitirá a ciertos clientes recibir un bono de $300 dólares por abrir una cuenta corriente.

Para calificar, los clientes deben tener una dirección en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y apartados postales.

Bank of America aclara que el dinero depositado debe ser nuevo, es decir, no puede provenir de otras cuentas dentro del banco o de filiales como Merrill o Bank of America Private Bank.

El bono de $300 dólares puede considerarse como ingreso imponible, por lo que los clientes deberán verificar su impacto en la declaración de impuestos.

Esta oferta se suma a otras promociones anteriores del banco, como una bonificación de $500 dólares que exigía depósitos de $15,000 y mantenerlos por un tiempo determinado.