Bank of America cierra una de sus sucursales en EEUU

La inesperada noticia fue confirmada por Richmond Biz Sense, según el portal del diario británico de The Sun.

La sucursal de Bank of America ubicada en Main Street en Richmond está programada para cerrar en mayo de 2024.

Aunque la sucursal en cuestión cerrará sus puertas definitivamente, sus clientes afortunadamente no se verán afectados.

Bank of America ha advertido a sus clientes de manera reciente que cerrará una de sus sucursales ubicada en EEUU.

Bank of América aseguró que los empleados tendrán la opción de ser trasladados a otras ubicaciones dentro de la empresa.

Bank of America cierra una sucursal

Aunque esta sucursal cerrará, el diario de The Sun detalló que Bank of America no abandonará Richmond por completo.

Pues el medio mencionado afirmó que la cadena aún mantendrá operativas otras dos sucursales en la ciudad.

Esta estrategia es parte de la respuesta del banco a la demanda cambiante de los clientes y a la evolución de los hábitos bancarios.

Este no es un caso aislado en la estrategia de Bank of America, ya que la entidad ha estado anunciando una serie de cierres.