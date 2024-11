Bank of America cierra múltiples sucursales en Estados Unidos

Bank of America cierra sucursales.

Prioriza servicios digitales y ahorro.

Clientes afectados tendrán alternativas cercanas.

En un movimiento que refleja la transformación de la banca moderna, Bank of America cerrará varias sucursales en distintos estados de Estados Unidos durante noviembre de 2024.

La decisión, según informó la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), responde a un plan estratégico comunicado con 90 días de anticipación.

Esta medida busca optimizar recursos y adaptarse al comportamiento de los clientes, quienes prefieren cada vez más las plataformas digitales.

Los estados más afectados incluyen California, Texas, Washington e Illinois, donde varias localidades perderán sus sucursales físicas.

Bank of America cierra más sucursales

A pesar del cierre de oficinas, los clientes podrán acceder a servicios en otras ubicaciones cercanas, cajeros automáticos y plataformas digitales.

La industria bancaria está viviendo un cambio profundo hacia la digitalización, un fenómeno que ha reducido considerablemente el tráfico en oficinas físicas.

Bank of America no es el único banco que sigue esta tendencia; instituciones como Wells Fargo y US Bank también han cerrado sucursales en 2024.

Según la OCC, la consolidación de sucursales y el fortalecimiento de la banca digital son estrategias comunes entre las principales entidades financieras.