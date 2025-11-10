¿Estarán abiertos los bancos y las oficinas de correos el Día de los Veteranos?

El Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre en honor a los militares estadounidenses.

Ese día, los bancos y oficinas de correos el Día de los Veteranos permanecerán cerrados.

Algunos servicios privados y digitales seguirán disponibles.

El martes 11 de noviembre se conmemora el Día de los Veteranos, una fecha federal que honra a quienes sirvieron al país.

Aunque muchos comercios abrirán con normalidad, los servicios bancarios y postales tendrán interrupciones durante todo el día.

Qué bancos y oficinas de correos estarán cerrados el Día de los Veteranos

The Post Office™ will return to normal business hours on Wednesday, Nov. 12. pic.twitter.com/CY0MpiZEKn — U.S. Postal Service (@USPS) November 10, 2025

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) informó que todas sus oficinas permanecerán cerradas en conmemoración del Día de los Veteranos.

Solo se prestará el servicio Priority Mail Express, y las operaciones normales se reanudarán el miércoles 12 de noviembre.

El director general, David Steiner, recordó que el USPS es uno de los principales empleadores civiles de veteranos. “Su disciplina y compromiso fortalecen a nuestra organización y al país”, expresó.

Los bancos nacionales y locales también cerrarán ese día.

Las transacciones digitales y los cajeros automáticos seguirán activos, pero las sucursales físicas no abrirán.