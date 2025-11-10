Buscar
¿Estarán abiertos los bancos y las oficinas de correos el Día de los Veteranos?

¿Estarán abiertos los bancos y las oficinas de correos el Día de los Veteranos?

Descubre si bancos y oficinas de correos el Día de los Veteranos estarán operativos o cerrados y cómo acceder a servicios postales.
Por 
2025-11-10T17:22:12+00:00
FOTO: Shutterstock

Publicado el 10/11/2025 a las 12:22

  • El Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre en honor a los militares estadounidenses.
  • Ese día, los bancos y oficinas de correos el Día de los Veteranos permanecerán cerrados.
  • Algunos servicios privados y digitales seguirán disponibles.

El martes 11 de noviembre se conmemora el Día de los Veteranos, una fecha federal que honra a quienes sirvieron al país.

Aunque muchos comercios abrirán con normalidad, los servicios bancarios y postales tendrán interrupciones durante todo el día.

Qué bancos y oficinas de correos estarán cerrados el Día de los Veteranos

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) informó que todas sus oficinas permanecerán cerradas en conmemoración del Día de los Veteranos.

  • Solo se prestará el servicio Priority Mail Express, y las operaciones normales se reanudarán el miércoles 12 de noviembre.

El director general, David Steiner, recordó que el USPS es uno de los principales empleadores civiles de veteranos. “Su disciplina y compromiso fortalecen a nuestra organización y al país”, expresó.

  • Los bancos nacionales y locales también cerrarán ese día.

Las transacciones digitales y los cajeros automáticos seguirán activos, pero las sucursales físicas no abrirán.

Qué servicios sí estarán disponibles

Empresas privadas como FedEx, UPS y Amazon mantendrán sus entregas, aunque con posibles cambios de horario.

Los clientes del USPS podrán usar los 2.600 quioscos de autoservicio disponibles en vestíbulos de oficinas postales.

Estos permiten:

  • Comprar sellos y etiquetas.
  • Pesar paquetes y pagar envíos.
  • Consultar el seguimiento de paquetes.

También se puede usar la página USPS.com para tramitar envíos o programar recogidas.

Qué representa el Día de los Veteranos

El Día de los Veteranos se remonta al 11 de noviembre de 1918, cuando se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

  • Desde entonces, se celebra en la misma fecha sin importar el día de la semana, a diferencia de otros feriados que se mueven al lunes más cercano.

El objetivo es rendir homenaje a los veteranos militares, tanto en servicio activo como retirados, y reconocer su sacrificio.

Qué sigue

Los bancos y las oficinas postales volverán a operar el día siguiente.

  • Se recomienda programar con antelación pagos, depósitos o envíos urgentes para evitar retrasos.

El Día de los Veteranos es una oportunidad para reflexionar sobre el servicio y la dedicación de quienes han defendido la nación.

