¿Estarán abiertos los bancos y las oficinas de correos el Día de los Veteranos?
Publicado el 10/11/2025 a las 12:22
- El Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre en honor a los militares estadounidenses.
- Ese día, los bancos y oficinas de correos el Día de los Veteranos permanecerán cerrados.
- Algunos servicios privados y digitales seguirán disponibles.
El martes 11 de noviembre se conmemora el Día de los Veteranos, una fecha federal que honra a quienes sirvieron al país.
Aunque muchos comercios abrirán con normalidad, los servicios bancarios y postales tendrán interrupciones durante todo el día.
Qué bancos y oficinas de correos estarán cerrados el Día de los Veteranos
The Post Office™ will return to normal business hours on Wednesday, Nov. 12. pic.twitter.com/CY0MpiZEKn
— U.S. Postal Service (@USPS) November 10, 2025
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) informó que todas sus oficinas permanecerán cerradas en conmemoración del Día de los Veteranos.
- Solo se prestará el servicio Priority Mail Express, y las operaciones normales se reanudarán el miércoles 12 de noviembre.
El director general, David Steiner, recordó que el USPS es uno de los principales empleadores civiles de veteranos. “Su disciplina y compromiso fortalecen a nuestra organización y al país”, expresó.
- Los bancos nacionales y locales también cerrarán ese día.
Las transacciones digitales y los cajeros automáticos seguirán activos, pero las sucursales físicas no abrirán.
Qué servicios sí estarán disponibles
Empresas privadas como FedEx, UPS y Amazon mantendrán sus entregas, aunque con posibles cambios de horario.
Los clientes del USPS podrán usar los 2.600 quioscos de autoservicio disponibles en vestíbulos de oficinas postales.
Estos permiten:
- Comprar sellos y etiquetas.
- Pesar paquetes y pagar envíos.
- Consultar el seguimiento de paquetes.
También se puede usar la página USPS.com para tramitar envíos o programar recogidas.
Qué representa el Día de los Veteranos
El Día de los Veteranos se remonta al 11 de noviembre de 1918, cuando se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.
- Desde entonces, se celebra en la misma fecha sin importar el día de la semana, a diferencia de otros feriados que se mueven al lunes más cercano.
El objetivo es rendir homenaje a los veteranos militares, tanto en servicio activo como retirados, y reconocer su sacrificio.
Qué sigue
Los bancos y las oficinas postales volverán a operar el día siguiente.
- Se recomienda programar con antelación pagos, depósitos o envíos urgentes para evitar retrasos.
El Día de los Veteranos es una oportunidad para reflexionar sobre el servicio y la dedicación de quienes han defendido la nación.