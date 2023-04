Cabe mencionar que la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun no identificó públicamente a Tanner Cook, pero los documentos judiciales y un juez del Tribunal de Distrito General del Condado de Loudoun lo identificaron durante la lectura de cargos del sospechoso, Alan Colie, de 31 años, de Leesburg.

El padre de Tanner Cook dijo que el tiroteo fue innecesario. “Estaban haciendo un video en el centro comercial y tratando de divertirse con la gente y este tipo no se estaba divirtiendo”, agregó Jeramy Cook. “Había un teléfono alrededor de él y lo estaban entrevistando o hablando con él, y no le gustó y sacó su arma y le disparó a mi hijo”. Archivado como: Balean youtuber Tanner Cook

Afortunadamente, Cook se encuentra estable en el hospital, incluso reveló ante los medios de comunicación que estaba realizando algunas bromas para otro video en su cuenta de red social: “Estaba jugando una broma y un simple chiste práctico, y este tipo no se lo tomó muy bien”, dijo Tanner Cook.

Se encuentra estable

Cabe mencionar que el youtuber cuenta con su canal de YouTube llamado “Classified Goons” o “Matones clasificados” en español, donde actualmente tiene alrededor de 46 mil 300 seguidores. Normalmente sus contenidos se basan en realizar distintas bromas pesadas a transeúntes, según El Universal.

En las horas realizó una actualización en su cuenta de red social con un video titulado “Asking Strangers to Watch Their Tone Prank!”. Tanner Cook enfatizó que su familia confía en Dios y en su fe para mostrar apoyo a su hijo. Incluso dijo que no tiene mala voluntad, ira o amargura hacia Colie. Archivado como: Balean youtuber Tanner Cook. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .