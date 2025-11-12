Balacera en casa de Vanessa Guzmán en Texas deja gran susto, su hijo estaba al interior

Balacera ocurre en casa de Vanessa Guzmán

Agencia aclara los hechos

Investigación sigue en curso

La actriz mexicana Vanessa Guzmán enfrenta días de angustia tras un violento incidente ocurrido en su residencia en El Paso, Texas, donde se reportaron disparos mientras su hijo se encontraba dentro del inmueble.

El hecho provocó alarma entre sus seguidores, luego de que circularan versiones que hablaban de un posible atentado contra la exreina de belleza y su familia.

Aunque Guzmán no ha ofrecido declaraciones públicas, su agencia de representación, Palomera Group, emitió un comunicado para aclarar lo sucedido.

El mensaje confirmó que tanto la actriz como su hijo se encuentran fuera de peligro y negó que se tratara de un ataque directo.

“No fue un atentado”

A través de sus redes sociales, Palomera Group aclaró que las primeras versiones sobre un atentado eran falsas y pidió calma a los medios y al público.

“Respecto a los recientes hechos ocurridos en el domicilio de la actriz Vanessa Guzmán, queremos aclarar que no se trató de un atentado en su contra o en contra de su hijo. Afortunadamente, ambos se encuentran bien”, se lee en el comunicado.

La agencia también explicó que el suceso está siendo investigado por las autoridades locales de Estados Unidos y que, por esa razón, no pueden ofrecer más información por el momento.

La nota concluye con un llamado al respeto hacia la privacidad de la artista: “Agradecemos profundamente el interés y la preocupación mostrada, y pedimos respeto y discreción hacia Vanessa y su familia durante este proceso”.