Balacera en casa de Vanessa Guzmán en Texas deja gran susto, su hijo estaba al interior
Publicado el 12/11/2025 a las 15:04
- Balacera ocurre en casa de Vanessa Guzmán
- Agencia aclara los hechos
- Investigación sigue en curso
La actriz mexicana Vanessa Guzmán enfrenta días de angustia tras un violento incidente ocurrido en su residencia en El Paso, Texas, donde se reportaron disparos mientras su hijo se encontraba dentro del inmueble.
El hecho provocó alarma entre sus seguidores, luego de que circularan versiones que hablaban de un posible atentado contra la exreina de belleza y su familia.
Aunque Guzmán no ha ofrecido declaraciones públicas, su agencia de representación, Palomera Group, emitió un comunicado para aclarar lo sucedido.
El mensaje confirmó que tanto la actriz como su hijo se encuentran fuera de peligro y negó que se tratara de un ataque directo.
“No fue un atentado”
A través de sus redes sociales, Palomera Group aclaró que las primeras versiones sobre un atentado eran falsas y pidió calma a los medios y al público.
“Respecto a los recientes hechos ocurridos en el domicilio de la actriz Vanessa Guzmán, queremos aclarar que no se trató de un atentado en su contra o en contra de su hijo. Afortunadamente, ambos se encuentran bien”, se lee en el comunicado.
La agencia también explicó que el suceso está siendo investigado por las autoridades locales de Estados Unidos y que, por esa razón, no pueden ofrecer más información por el momento.
La nota concluye con un llamado al respeto hacia la privacidad de la artista: “Agradecemos profundamente el interés y la preocupación mostrada, y pedimos respeto y discreción hacia Vanessa y su familia durante este proceso”.
Investigación en curso en El Paso
Hasta ahora, las autoridades texanas no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias de la balacera, aunque medios locales reportaron una fuerte movilización policial en la zona.
Vecinos de la actriz habrían escuchado varios disparos durante la noche, lo que desató la llegada de patrullas y equipos forenses.
Fuentes cercanas a Guzmán indicaron que el incidente causó un enorme susto, especialmente porque su hijo se encontraba en el interior de la vivienda al momento de los hechos.
Sin embargo, no se reportaron heridos y la artista se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
Vanessa Guzmán guarda silencio
La también fisicoculturista ha optado por mantenerse en silencio mientras avanza la investigación. De acuerdo con Palomera Group, la actriz ofrecerá sus primeras declaraciones solo cuando el proceso judicial haya concluido y ella se sienta preparada.
El comunicado finaliza subrayando que “por respeto al proceso y a las autoridades, no se darán más detalles hasta nuevo aviso”.
Vanessa Guzmán, conocida por su trayectoria en telenovelas como Amor mío y Atrévete a soñar, ha residido en Texas desde hace algunos años, donde ha combinado su carrera artística con su faceta como atleta de fisicoculturismo.
El incidente ha generado muestras de apoyo y solidaridad de sus seguidores, quienes esperan que la actriz y su familia puedan superar pronto el impacto de este episodio, según ‘La Opinión‘.