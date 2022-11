Balacera concierto Gerardo Díaz. Es bien sabido que Gerardo Díaz no es precisamente el cantante que no haya estado envuelto en ninguna polémica, pues además de ser un artista controversial, es famoso por sus corridos progresivos. Sin embargo, el cantante vivió momentos tensos este fin de semana.

Balacera concierto Gerardo Díaz: ¿Cómo reaccionaron los integrantes del grupo?

Inmediatamente, los músicos de la agrupación y el mismo vocalista se impactan de los ruidos de balacera que se empiezan a escuchar a las afueras del establecimiento, por lo cual, toman todos la decisión de finalizar con el concierto e irse corriendo al backstage.

En las imágenes del video compartido por Chamonic, también se observa como la gente comienza a entrar en pánico luego de que se comienzan a escuchar los balazos. Según informó la periodista, esto fue a las afueras del lugar y no hubo ningún muerto ni herido: “Gracias a Dios no pasó a mayores y según me dicen, no hubo heridos“, informó. Archivado como: Balacera concierto Gerardo Díaz