Trump presiona a la Fed: pide reducir 3 puntos las tasas de interés

El presidente Donald Trump redobló su presión sobre la Reserva Federal exigiendo una reducción de entre 2 y 3 puntos en las tasas. Según él, bajar las tasas de interés es urgente para fortalecer la economía. Pero la Fed aún no ve razones suficientes para actuar de inmediato.

Pero mientras no se tomen decisiones, los créditos seguirán caros y el ahorro en intereses seguirá siendo una promesa.

“Por el momento, estamos bien posicionados para esperar y conocer más sobre el curso probable de la economía antes de considerar cualquier ajuste a nuestra postura política”, afirmó Jerome Powell en el Congreso, según The Hill .

Qué puedes hacer ahora mientras se mantienen las tasas

Revisa las tasas de inetrés de tus deudas actuales: Asegúrate de entender cuánto estás pagando.

Aprovecha productos de ahorro: Mientras las tasas siguen altas, los certificados y cuentas de ahorro rinden más.

No te apresures con créditos grandes: Si puedes esperar, hazlo. Podrías conseguir mejores tasas si la Fed decide bajarlas más adelante.

Mantente informado: Lo que haga la Fed este verano podría cambiar tu panorama financiero. Estar al día con los anuncios te ayudará a tomar mejores decisiones.

Resumen: Trump insiste en bajar las tasas de interés ya porque, según él, la economía está fuerte, no hay riesgo de inflación y eso ayudaría a crecer más rápido. Pero Powell prefiere esperar: cree que los precios pueden subir por los nuevos aranceles y no quiere acelerar un recorte que después pueda salir caro. Por ahora, no hay cambios a la vista.