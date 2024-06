Luego de recibir tremenda golpiza, bailarín de Thalía queda cuadripléjico

Roberto González exige justicia

Golpiza lo dejó cuadripléjico

Comparte su historia en TikTok

Fue el 20 de enero del 2017 que ocurrió un incidente que cambiaría para siempre la vida de Roberto González.

El que fuera bailarín de la cantante mexicana Thalía recibió una brutal golpiza de parte del esposo de María Fernanda Salcedo.

Esta discusión comenzó porque uno de los perros de su vecina entró a su casa para hacer sus necesidades fisiológicas.

Los golpes que recibió ‘Robert’ le provocaron una invalidez permanente, por lo que al día de hoy exige justicia.

Roberto González pide ayuda

En la red social TikTok, el bailarín de Thalía ha compartido por todo lo que ha pasado después de la golpiza que recibió de parte de sus vecinos.

«Ayúdame a que mi historia se conozca para obtener justicia», escribió Roberto González.

En uno de estos videos, relató que el esposo de su vecina llegó ‘endemoniado’ para después electrocutarlo y agarrarlo a golpes y a patadas.

«Los dos me hicieron una lesión medular donde me dejaron cuadripléjico y no puedo mover ni mis brazos ni mis pies», confesó.