Después de su escándalo Bad Bunny reapareció en los Grammy

Bad Bunny se encargó de la apertura de los Premios Grammy

Al ritmo de la música el puertorriqueño hizo bailar a Taylor Swift

Durante el inicio de la edición número 65 de los Premios Grammy, Bad Bunny reapareció tras el escándalo que lo ha perseguido durante las ultimas semanas y hasta puso a bailar a Taylor Swift. El cantante puertorriqueño se encargó del número de apertura de la ceremonia.

Al ritmo de sus canciones el cantante puso a bailar a los presentes en la ceremonia con la música de su álbum nominado al mejor del año. Después de la polémica que persiguió al cantante tras arrojar a el celular de una fan, sus apariciones en público no han tenido comparación con la de esta noche.

Bad Bunny pierde el premio Grammy a ‘Mejor Álbum del Año’

El puertorriqueño estuvo nominado en la categoría más importante de la noche, nada más ni nada menos que en la de ‘Mejor Álbum del Año’. Sin embargo, Bad Bunny perdió a manos del británico exmiembro de One Direction, Harry Styles, quien se llevó el premio con su álbum ‘Harry’s House’.

El álbum de Bad Bunny, ‘Un Verano sin ti’ se quedó también sin Grammy, luego de hacer bailar a los presentes con su música, el latino no pudo llevarse el premio a casa. En la categoría competían también ABBA ‘Voyage’, Adele ’30’, Beyoncé ‘Renaissance’, Mary J. Blige ‘Good Morning Gorgeous’, Brandi Carlile ‘In These Silent Days’, Coldplay ‘Music of the Spheres’, Kendrick Lamar ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ y Lizzo ‘Special’.