Si bien es cierto, está vez no tiene nada que ver con un fanático en apuros por un mal trato del cantante, pero sí se trata de un momento que ha generado gran polémica y diversas reacciones por parte de sus seguidores e internautas que no le siguen. Bad Bunny se convirtió en el blanco para ser atacado físicamente por uno de los luchadores de la WWE.

Los reflejos de Bad Bunny son más rápidos y termina frenando el ataque, pero el intérprete de ‘Titi me preguntó’ le propinó un duro puñetazo a Dominik, esto provocó la furia de Damian Priest, quién le dio tremenda golpiza al cantante puertorriqueño frente a miles de personas tanto presentes como televidentes. Archivado como: Bad Bunny sufre golpiza.

Todo ocurrió por haber golpeado al hijo de Rey Mysterio

Las imágenes de manera rápida se hicieron virales dentro de Instagram, mismas que fueron compartidas a través de la cuenta de ‘La Lengua’ así como la de ‘Despierta América‘. Cabe señalar que en todo momento Bad Bunny se cubría el rostro ya que es su imagen de la que también vive. Mediante la plataforma de Twitter también circula un video en donde se le ve al cantante caminar en compañía de otras personas mostrándose sumamente adolorido.

La reacción por parte de los internautas no tardó en hacer presencia dentro de los comentarios de las diferentes publicaciones, “No canta, no actúa pero factura “, “Se merecía un poco mas”, “Payasos!!”, “Excelente me parece que alguien tenía que bajarle los sumos”, “A ver si ahora canta mejor”, “Más actuado, imposible”, “Que se la hubieran dado de verdad “, se puede leer. PARA VER LOS VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Bad Bunny sufre golpiza.