Pero parece ser que a Benito (su nombre original) no le importan las críticas. Ahora, Despierta América dio a conocer un pequeño fragmento de video en donde podemos ver al intérprete de ‘Tití me preguntó’ usando un vestido de novia, por un motivo bastante peculiar. Archivado como: Bad Bunny se viste de novia

Un claro ejemplo es Bad Bunny, quien no ha dudado ni un segundo en cambiar su forma de vestimenta en más de una ocasión, utilizando prendas como tacones o faldas lo cual, muchos consideran que no es ‘normal’, pero sus fans lo defienden a capa y espada y aseguran que es su estilo y es muy original.

Bad Bunny se viste de novia. No es la primera vez que el cantante puertorriqueño da de qué hablar por usar atuendos que para muchos son ‘poco comunes’ en la sociedad. Hoy en día, existen artistas hombres que han tratado de cambiar los estereotipos en el mundo en base a los atuendos que utilizan.

Bad Bunny se viste de novia: Lo que la gente opina

El portal de Instagram del famoso programa matutino de habla hispana, dio a conocer que ‘El Conejo Malo’ utilizó dicho atuendo para la prestigiosa revista Harper’s Bazaar, en donde también confesó que “Las piezas con ropa de mujer… Siempre me quedaban mucho mejor.”

Por supuesto que mucha gente no perdió la oportunidad de hablar sobre los gustos peculiares del artista, y aunque sus fans lo apoyan en donde momento, hay quienes no han parado de criticarlo. “Qué moda tan rara, ¿A donde va a llegar?”, “Más bien parece lámpara”, “Estos son los cantantes que no deberían de hacer música”, “Lo que hace la fama”, “El mundo está perdiendo”, “Miren hasta donde la gente lo ha llevado con su fanatismo aunque carezca de talento”, entre muchos otros comentarios de éste estilo (VER VIDEO). Archivado como: Bad Bunny se viste de novia