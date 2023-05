El cantante puertorriqueño que se convirtió en el artista más escuchado en 2021 llegó a su primera Met Gala el año pasado pisando fuerte. Y demostró que para él las faldas no son un problema al escoger para la ocasión un vestido beige de Burberry, diseñado por Riccardo Tisci.

Algunos de los comentarios que recibió el famoso fueron criticas hacía la parte descubierta en su espalda que tenía su traje, a los internautas no les agradó mucho esta idea. Aunque hubo algunos otros que lo alabaron por atreverse a vestir de esta forma en un evento muy importante en la moda.

Bad Bunny MET Gala: ¿Se volvió arrogante?

En un video compartido por la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca, se ve al cantante salir de su hotel para dirigirse a la gala. Lo que muchos notaron es que no saludó a nadie de los presentes, ni a sus fanáticos. Por ese motivo recibió más críticas.

“Sigan alabándolo como un Dios pues y no saluda ni por cortesía como que no se acuerda de donde vino”, “Por que no saludan a los fans..ni siquiera sonríe, por ellos están donde están”, “Se les subieron las chuletas, bien arrogante”, “Ay Dios mío cuanta prepotencia, si en este mundo nadie somos eternos.”