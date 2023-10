Bad Bunny dedica canción a fanática a la que le tiró el celular

Sin embargo, el Conejo Malo ha logrado dar de que hablar a sus seguidores y a los que no lo son, por el contenido de su nuevo material musical.

Bad Bunny vuelve a ser tema de conversación, en esta ocasión no se trata de otro escándalo en el que se ve involucrado, sino por su nuevo álbum.

Ya sea por sus impactantes colaboraciones, que no solo son parte de la industria musical, o por la letra de sus canciones como una en especifico.

En el mismo tema aprovechó para señalar las comparaciones a las que se enfrenta y con las cuales no se encuentra conforme.

Mensaje intrépido de ‘Nadie Sabe’

«Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar, yo soy Bad Bunny, m*mabicho, yo no soy normal», habla sobre las comparaciones uno de sus versos.

«Hay mucha gente deseando que me vaya mal, tristemente, a esa gente le toca mam*r», agregó sobre los que lo quieren ver fracasar.

Sin embargo, uno de los versos inesperados del tema es en el que hace referencia a la polémica en la que se vio envuelto junto a una fanática.

Y es que hace unos meses se viralizó un video en el que el cantante tomó el celular de una fanática que quería una fotografía y lo lanzó al mar.