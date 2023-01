“Es dificil estar en tendencia en el lugar 18 e ir escalando cuando tienes a Shakira ahí y todo el ‘panocheo’ que genera alrededor. Yo no sabía que iba a haber lanzamiento de Shakira ni nada. Yo programo mis cosas tomando en cuenta mis tiempos. Desde que dije que haríamos un disco, empezamos a hacerlo y ahí están las rolas. El disco está prácticamente terminado”.

El comediante y condcuctor mexicano Ivan Fematt, mejor conocido como La Mole, estuvo de visita en ‘Babilonia’ para platicar con Babo para su programa La experiencia regia. En todo momento, se le vio muy cómodo al líder de Cartel de Santa hablando de todo tipo de temas, y por supuesto, no pudo faltar que se le preguntara por su ‘video prohibido’.

“Yo tenía un OnlyFans, pero era para mis amigas que se encueran”, confiesa Babo

Antes de entrar en detalles, respecto a su video prohibido, Babo confesó que ya tenía su cuenta de OnlyFans, aunque era solamente para sus amigas que ‘se encueran’: “De pronto, me hablan los de OnlyFans y me hacen una propuesta donde me ofrecen algo difícilmente de rechazar para que abra un OnlyFans”. El líder de Cartel de Santa aceptó la oferta.

“En Instagram ya era difícil ser yo, también en otras redes sociales… Empecé en OnlyFans y lo puse gratis, porque el acuerdo que hice fue que al llegar a cierta cantidad de followers habria bonos. Le dije a una amiga que me filmara con un celular una escena de unos minutos y subí un contenido y le puse un precio de 50 dólares. Yo quería ver que tanto habría de flujo, que tanto el público que me sigue estaba dispuesto a pagar 50 dólares por ‘destapar la carta’ y puse otro video a 16 dólares. Me di cuenta que el que más compraban era el de 50 dólares”.