Por los Medias Rojas, los dominicanos Rafael Devers de 3-1; Franchy Cordero de 1-0. El venezolano Yolmer Sánchez de 1-0. El puertorriqueño Christian Vázquez de 4-2, con dos anotadas y dos impulsadas. La vergonzosa derrota fue punto de conversación no solo en el parque sino en programas deportivos.

El 15 de julio, Robert abandonó el juego en la victoria de Chicago contra Minnesota, líder de su división, en la segunda entrada debido a que presentó mareos. Estaba teniendo dificultad para ver bien a distancia y observar la pelota, dijo Hahn. Después Robert se ausentó de los últimos dos partidos previo al Juego de Estrellas. Fue revisado en Minnesota, y Chicago no ha participado en actividades de béisbol.

¿ERA UN PROBLEMA?

“Fue más un problema de ver a la distancia y poder hablar con Luis en los últimos días, realmente no se le ha cuestionado en ese sentido”, dijo Hahn. “Así que, en este momento, todo parece más o menos ser la situación. Sin duda no hay un deterioro”. Robert, ganador del guante de oro en 2020, ha sido uno de los jugadores más productivos de Chicago en la temporada. Tiene una efectividad de .301 con 12 jonrones y 54 carreras producidas en 74 partidos.

Robert no jugó en mayo debido al COVID-19. Pero Hahn dijo que "odiaría conjeturar" si los síntomas se derivan de cuando tuvo el coronavirus. "Todo lo que les puedo decir es que no me estoy reservando información esta vez ni ocultandoles anda, y temo especular sobre el COVID en este momento de sensibilidad en la sociedad. Está viendo a la gente indicada y le hacen los exámenes correctos". Grandal, en su tercera temporada en Chicago, tiene un promedio de bateo de .185 con dos jonrones y 15 carreras producidas.