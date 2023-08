Ayuno intermitente 101: Guía para principiantes

Lo básico para comenzar

Cómo impulsar la pérdida de peso.

¡Descubre una nueva forma de comer para tener energía!

El ayuno intermitente (IF) ha surgido como una tendencia de salud popular en los últimos años.

Con beneficios potenciales que van desde la pérdida de peso hasta la mejora de la salud cerebral, no es de extrañar que la gente esté ansiosa por probarlo.

Sin embargo, antes de embarcarse en este viaje dietético, es crucial entender los conceptos básicos.

Ayuno intermitente 101 es una guía para principiantes sobre qué es IF, sus beneficios potenciales, varios métodos, consejos útiles para el éxito y conceptos erróneos comunes sobre esta forma de comer.

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente no se trata de qué comes, sino de cuándo comes.

En su esencia, el ayuno intermitente implica ciclos entre períodos de comer y períodos de ayunar.

Este enfoque difiere de las dietas tradicionales que se centran en contar calorías o restringir el consumo de alimentos.

Es un cambio en la programación de las comidas que enfatiza descansos más largos entre las comidas para permitir que tu cuerpo recurra a la grasa almacenada para obtener energía.