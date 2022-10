Aylín Mujica habla en exclusiva para Mundo Now

Revela detalles de su próximo estreno “Secreto de Villanas”

Es una nueva serie que se va a dividir en dos partes

Aylín Mújica Secretos de Villanas. Esta serie original “Secreto de Villanas”será dividida en dos partes, con un total de doce episodios, reuniendo por primera vez en la historia de la televisión hispana a seis de las villanas de telenovelas más emblemáticas de todos los tiempos: Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz, antes conocida como Maritza Rodríguez, quien hará su primera aparición después de su matrimonio, cambio de nombre y de convertirse al judaísmo ortodoxo.

La primer parte, “Secretos de Villanas: El Encuentro”, se transmitirá por Canela TV a partir del 20 de octubre y consta de tres episodios, continuando con la serie-reality, “Secretos de Villanas: Las Vacaciones”, de nueve episodios que se estrenarán semanalmente.

Aylín Mújica Secretos de Villanas: ¿Cómo nace esta invitación y deciden reunir a tanta actriz tan querida?

“La idea es espectacular. A mí me llamó Rubén Consuegra, que es uno de los productores de secretos de villana que trabaja con Canela TV. Y me propone esta idea y yo me quedé en shock, dije. ¡A quién se le ocurrió esta idea genial? Me tocó invitar a algunas compañeras como Cynthia Klitbo, que yo la llamé y le dije vente a hacer esto porque me encantaría. Es una de mis primeras amigas que cuando yo emigré a México fue mi primera amiga, entonces luego Sabine, luego Gaby, luego Sara”.

“Entonces realmente fue una idea genial. Nos reunimos seis villanas, hay 12 capítulos. Los primeros tres capítulos es el encuentro, es una. Es un brindis que hacemos una noche en México y de ahí las invito a irnos a la aventura de de Cabo San Lucas, donde nos contamos nuestra vida, esos son nueve capítulos donde nos contamos nuestra vida, donde hubo un poco de pelea, donde hubo un poco de confesiones, donde hubo de todo porque estamos siendo nosotras mismas”.