Aylín Mujica es hospitalizada de emergencia (VIDEO)

Luego de que llegara su salida del reality show de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’, Aylín Mujica no se ha tomado un descanso de las cámaras y ha continuado trabajando. Y es que señala que fue durante el programa que la actriz comenzó con un malestar.

Aylín Mujica es hospitalizada de emergencia y aparece desde camilla

Tras ser hospitalizada de emergencia, Aylín Mujica compartió con sus seguidores que se encontraba en el hospital, informó que había sido llevada luego de sentir molestia durante su participación en el programa de ‘La mesa caliente. Lo que ella pensó que era un malestar atribuido al estrés, parece ser que se debe a algo más.

“Ayer la pasé muy mal tuvieron que llamar al rescue porque estaba temblando… Cuando estaba haciendo La mesa caliente me dio una cosa rara porque no me sentía bien”. Asegura que está por recibir el resultado de unos estudios, ya que parece ser algo más serio que el estrés, apunta que siente un gran dolor en el lado derecho del abdomen.