Aylín Mujica es la octava eliminada de La Casa de los Famosos 3

Rompe el silencio sobre Arturo Carmona

La cubana habla en exclusiva para MundoNOW Aylín Mujica Casa de los Famosos. Continúan las polémicas en el reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 3 de Telemundo, y cada tenemos a una nueva celebridad eliminada. La octava participante en dejar el programa fue la actriz cubana Aylín Mujica quien fue la concursante con más votos. Cabe recordar que la cubana se encontraba disputando su lugar en el programa junto a Diego Soldano y Madison Anderson, quienes permanecerán al menos otra semana más en la casa. Ahora Aylín Mujica rompe el silencio en exclusiva para MundoNOW y revela lo inesperado de sus compañeros. Aylín Mujica Casa de los Famosos: ¿Qué crees que te faltó a ti para llegar a la final? “Me faltó, ahora viendo el juego desde afuera, siento que no di los puntos a las personas que tenía que darle. Tiré desperdicien muchos puntos. Tiraba puntos para el piso para no afectar a la gente. Cuidé al principio mucho a la gente de mi cuarto, cuando a La Materialista tenía que haberle dado dos puntos en vez de uno para que cayera. Y después veo que ella me los dio a mí, y yo creo que eso falló”. “Y también hay un problema de que muchos quieren ver a La Materialista y a Arturo (Carmona) a estas alturas del juego en el Zoom. Diego (Soldano) es muy querido. Pero traté de ser yo, no sacrifiqué nunca mi esencia, no sacrifiqué mi forma de pensar, no me aliaba con nadie para lograr un objetivo. Creo que era yo, y me caían bien, los que me caían bien, los que conectaba y los que no conectaba, pues no conectaba y ya”.

Aylín Mujica Casa de los Famosos: ¿Qué opinas de Aleida, crees que si sean amigas ahora? “Ella es una gran mujer, yo tengo toda la disposición para ser amiga, pero si está dolida y lo que quiero que entienda que es un juego, para mí es mucho más importante el poder de la palabra. Yo le di mi palabra a ella, de que si yo fuera líder que le iba a subir a la Suite y yo le di mi palabra al Rey de que si él estaba nominado cuando yo era líder que lo iba a salvar, entonces yo lo único que hice fue simple, fue cumplir la palabra que le di a cada uno y eso no es un factor”. “Claro que debe sentirse triste. Mira, a mí Arturo no me salvó y Arturo y yo éramos muy buenos amigos cuando entramos. Y yo no le guardo rencor, porque no guardo ese sentimiento en mi corazón, porque es un estorbo, ocupa lugar. Yo en mi corazón trato de llenarlo de amor, de cosas lindas. Entonces me da pena. Ayer le pedí perdón si la lastimé, pero yo creo que ella debe de pensar que esto es un juego”. Archivado como: Aylín Mujica Casa de los Famosos

¿Qué opinión tienes de Paty Navidad, cómo crees que está jugando este juego? “Bueno, yo nunca me enfrenté con Paty, nunca hemos tenido ni un sí o un no. A Paty la veo que tiene unos grandes problemas emocionales, que ella dice que fue a trabajar dentro de la casa. Es una mujer sumamente inteligente, muy inteligente. Pero sí tiene grandes problemas emocionales que la veo sufrir, la veo llorar, la veo luchar todos los días por esos problemas, por esos pensamientos”. “Y la verdad, yo la veo a ella con muchísimo amor que dar, pero si emocionalmente está un poco desbalanceada. Pero creo que es una mujer sumamente inteligente. Ha hecho su grupo de guerreros. Y entonces este creo que lo está haciendo bien, está jugando bien”. Archivado como: Aylín Mujica Casa de los Famosos

¿Qué opinión tienes de Dania, crees que sí es hipócrita? “Dania (Méndez) no me parece que está siendo sincera con su forma de ser. Ella quizás está jugando muy bien, quizás lo está haciendo muy bien, pero es o jugar con una máscara o es desnudarte en cuerpo y alma y decir esta soy yo. Hay diferentes formas de jugar. Yo respeto mucho la estrategia de cada compañero y si emito una opinión es por el juego, por el show, por la estrategia que están usando allá adentro, porque en definitiva no los conozco a ninguno”. “Entonces yo no creo que Dania sea así en la vida real y siento que le faltó esa sinceridad de cuando yo le pregunté si le interesaba Arturo, me hubiera dicho que si, no pasa nada. Entonces digo caray, o sea, simplemente hubiera sido sincera y también hubiera sido sincera con Arturo, pero no entiendo a que está jugando. Le dice que si, se aleja, se vuelve a acercar y él todo ilusionado. Él está que arrastra la cobija por ella. Entonces no sé, no la entiendo para nada”. Archivado como: Aylín Mujica Casa de los Famosos

