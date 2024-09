Avión se estrella en zona residencial de EEUU y provoca incendio

Por su parte, las autoridades no han confirmado víctimas mortales, aunque Lewis mencionó que dos personas fueron atendidas en el lugar.

— The Real World News Page (@BeOutTheMatrix) September 1, 2024

Small Plane Has Crashed In A Small Neighborhood In Fairview, Oregon pic.twitter.com/5PplY9U2en

🚨SMALL PLANE CRASHES IN PUBLIC NEIGHBORHOOD‼️

A small plane crash in a Fairview, Oregon neighborhood has left thousands without power. pic.twitter.com/2OOq0c6UTI — MP (@Mp220Mp) August 31, 2024

No se ofrecieron detalles sobre la naturaleza o gravedad de las lesiones, según The Associated Press.

El accidente también derribó un poste de electricidad y cables, lo que provocó un incendio adicional en un campo cercano, según la Oficina del Sheriff del Condado de Multnomah.

El avión se partió en múltiples fragmentos tras el impacto. En el sitio web del Puerto de Portland se indica que el aeropuerto Troutdale es «un aeropuerto de entrenamiento de vuelo y recreativo».

Los equipos de emergencia siguen evaluando los daños en las viviendas afectadas.