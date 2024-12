Avioneta se estrella tras despegar de Falcon Field en Mesa

Otra aeronave sufrió un percance mientras viajaba en el aire, las autoridades han confirmando el accidente aéreo y revelan detalles.

Una avioneta se estrelló poco después de despegar del Falcon Field en Mesa, Arizona, la tarde del 19 de diciembre, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Bomberos de Mesa.

El incidente generó una rápida respuesta de las autoridades locales.

Según el comunicado emitido por los bomberos, el avión experimentó un problema mecánico poco después de iniciar el vuelo.

