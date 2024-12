Confirman saldo mortal tras estrellarse un avión en pleno Freeway del condado de Westchester

Una avioneta monomotor se estrelló en una carretera del condado de Westchester, Nueva York, dejando un saldo de un muerto y un herido.

El accidente ocurrió cuando el piloto intentó aterrizar de emergencia cerca del Aeropuerto del Condado de Westchester, después de declarar problemas en pleno vuelo.

El fatídico suceso tuvo lugar el jueves por la noche. Según reportes, la aeronave había despegado de Linden, Nueva Jersey, alrededor de las 6:00 pm.

El vuelo, que parecía transcurrir con normalidad, se tornó crítico cuando el avión descendió rápidamente a una velocidad de 1,000 pies por minuto y realizó un brusco giro hacia White Plains.

🇺🇸 PLANE CRASHES ON NY HIGHWAY NEAR WESTCHESTER AIRPORT, 1 DEAD

A small single-engine plane crashed into the median of I-684 near Westchester County Airport on Thursday night, killing one of the two people onboard.

The TECNAM P2008 aircraft, departing from Linden, NJ, reported… pic.twitter.com/CwocWWL3pB

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 13, 2024