Avioneta se estrella contra vehículo después de despegar en Arizona

El martes, un pequeño avión se estrelló contra un vehículo poco después de despegar de un aeropuerto en el área suburbana de Phoenix, Arizona, dejando un saldo de cinco personas fallecidas, según confirmaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió en el aeropuerto Falcon Field, en la ciudad de Mesa, cuando un jet ligero Honda HA-420 despegaba alrededor de las 4:40 p. m., informó la policía en un comunicado.

La aeronave impactó un vehículo que circulaba en las inmediaciones del aeropuerto, causando un trágico accidente que se cobró la vida de cinco personas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) están a cargo de la investigación para determinar las causas de este siniestro.

Five lives feared to have been lost at Mesa, Arizona after a Honda HA-420 aircraft (N57HP) crashed on takeoff at approx. 1640 this afternoon.

The aircraft, while departing Runway 22L at Falcon Field Airport (Mesa, AZ, USA), initiated a high-speed RTO, but could not stop on the… pic.twitter.com/DprAoRXj76

— FL360aero (@fl360aero) November 6, 2024