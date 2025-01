Avioneta se estrella contra fábrica en California: dos muertos y 19 heridos

Un trágico accidente ocurrió el jueves en Fullerton, California, cuando una avioneta se estrelló contra el techo de una fábrica de muebles, dejando un saldo de dos personas fallecidas y 19 heridos.

El Departamento de Policía de Fullerton informó que en el edificio trabajaban al menos 200 personas al momento del impacto.

Las autoridades creen que las dos víctimas mortales se encontraban a bordo de la aeronave, mientras que los heridos estaban dentro de la fábrica.

Las identidades de los fallecidos serán reveladas una vez que sus familiares sean notificados, según indicó la policía en un comunicado.

One person is dead and 18 others injured after a small plane crashed into a warehouse near #Fullerton Airport today. Security camera footage captured the crash and fireball that followed. @michelegiletv @kcalnews pic.twitter.com/ycUK7soLKT

— John Schreiber (@johnschreiber) January 3, 2025