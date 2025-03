Avioneta se estrella cerca de una escuela en Miramar, Florida

Un Piper PA-28 realizó un aterrizaje de emergencia cerca de la escuela primaria Coconut Palm en Miramar, después de experimentar problemas en su motor durante el vuelo del miércoles por la tarde.

El incidente ocurrió poco después de la 1 pm y fue reportado por las autoridades locales, quienes confirmaron que la avióneta cayó sin incidentes mayores cerca del patio de recreo de la escuela, ubicada en 13601 Monarch Lakes Blvd.

El jefe de policía de Miramar, Delrish Moss, señaló que los ocupantes de la avióneta, dos personas en total, tomaron la decisión de realizar el aterrizaje de emergencia al percatarse de los problemas con el motor.

Afortunadamente, el aterrizaje no causó daños significativos ni a la escuela ni a los residentes cercanos.

