Avioneta se estrella tras chocar con cables eléctricos y hay varios muertos

Una mañana tranquila en Trilla, Illinois, terminó en tragedia tras un fatal accidente aéreo.

Cuatro personas murieron luego de que una avióneta se estrellara en un campo rural, tras impactar contra cables eléctricos.

Según la Policía Estatal de Illinois, el accidente ocurrió el sábado por la mañana, a unas 200 millas al sur de Chicago.

El avión involucrado fue identificado como un monomotor Cessna 180, de acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

#Ongoing Yesterday, a Cessna 180 crashed in Trilla (Illinois, US) All four aboard died. Media reported plane hit powerlines. Aircraft [Registration «N4679U»] was privately owned. Updates when possible. pic.twitter.com/PYIj0yOrVP

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) April 20, 2025