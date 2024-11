Avioneta se estrella cerca del aeropuerto de Los Ángeles

Un Cessna monomotor se estrelló boca abajo en Sepulveda Basin en las primeras horas del jueves, causando gran alarma entre las autoridades y la comunidad.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que el accidente ocurrió alrededor de las 7:10 a.m. en la cuadra 15300 de West Burbank Boulevard.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el piloto del avión había reportado problemas con el motor poco después de despegar.

La aeronave había despegado desde un aeropuerto cercano, y el piloto se encontraba intentando realizar un aterrizaje de emergencia cuando perdió el control.

