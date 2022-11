Es muy poco usual que una aeronave se estrelle en un panteón, pero en esta ocasión, al parecer, el piloto no tuvo otra opción y con esa maniobra, trató de salvar su vida y la de su acompañante, lo que al final logró, pero pudo ser a un precio muy caro, revelan en las redes sociales tras la noticia, se informó sobre avioneta que cae en cementerio.

Las autoridades también comentaron que dentro del pequeño avión iban el piloto y un pasajero, mismos que resultaron con algunas heridas, leves, mismas que al parecer, no ponen en peligro sus vidas in embargo, fueron enviados a un hospital para que recibieran atención médica especializada. Archivado como: Avioneta cae cementerio

¿QUÉ DAÑOS HAY?

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran el alcance de los daños que ocasionó este percance aéreo, pues además de derribar árboles, el aparato tumbó algunas lápidas, por lo cual se vio más aparatoso de lo que realmente fue, ahora las autoridades entrevistarán al piloto para saber las causas del accidente.

Afortunadamente, a la hora que cayó la aeronave, no había personas en la zona, al menos es lo que dice el reporte preliminar, pues las únicas personas heridas son las que viajaban dentro de la avioneta, se espera que en las próximas horas den más detalles de este terrible suceso. Con información de New York Post, NBC NEW YORK, y ABC 7New York. Archivado como: Avioneta cae cementerio