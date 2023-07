El accidente del avión comercial Cessna C550 ocurrió alrededor de las 4:15 a.m. en Murrieta, a unas 80 millas (130 kilómetros) al sureste de Los Ángeles, según la Administración Federal de Aviación. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas por el cual la aeronave se estrelló.

Avioneta sufre accidente y deja saldo mortal

Tras haberse realizado las investigaciones correspondientes, se ha confirmado que seis personas murieron cuando la avioneta Cessna C550 se estrelló y se incendió en un campo cerca de un aeropuerto del sur de California antes del amanecer del sábado, así lo dieron a conocer las autoridades.

Cabe mencionar que los seis pasajeros que se encontraban a bordo del avión murieron en el lugar, dijo la oficina del alguacil del condado de Riverside en un comunicado. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas de inmediato, por lo que las investigaciones continúan, según The Associated Press. Archivado como: Avioneta accidente saldo mortal