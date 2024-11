Avión se estrella en pista de carreras de California

Al menos tres personas resultaron heridas después de que una avioneta se estrellara en una pista de carreras en California el domingo por la mañana.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:10 a. m., hora del Pacífico, cuando un Piper PA-32 intentaba aterrizar en el aeropuerto Brackett Field en La Verne, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

En su maniobra de aterrizaje, la aeronave impactó contra un gran vehículo recreativo (RV) y destruyó dos camionetas, desatando una escena de caos y asombro entre los asistentes al evento.

El lugar del accidente fue el In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, donde se celebraban las finales de la National Hot Rod Association (NHRA).

Video: Plane crash at @NHRA season finale at @PomonaDragstrip – there were survivors who were taken to area hospitals according to witnesses. The plane hit multiple vehicles and a camper. pic.twitter.com/6FjOzwybxD

— Jerry Jordan (@JerryJordan_KTT) November 17, 2024