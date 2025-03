Avión se estrella contra una casa en Minnesota y provoca enorme incendio

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su solidaridad con los afectados.

Y aseguró que su equipo está en contacto con las autoridades locales para monitorear la situación.

El accidente ocurrió cerca de la intersección de 108th Avenue North y Noble Avenue, una zona residencial donde habitualmente no se reportan incidentes de este tipo.

Este siniestro se suma a una serie de accidentes aéreos recientes en Estados Unidos que han generado preocupación sobre la seguridad en la aviación.

🚨 #BREAKING: A plane has crashed into a home in Minnesota, sparking a massive blaze

Holy CRAP.

Luckily, nobody was home at the time. However, no word on the condition of the plane’s occupants, nor the identities of those on board. pic.twitter.com/rOa4Me5kUq

— Nick Sortor (@nicksortor) March 29, 2025